'Neymar moet droomclub uit het hoofd zetten; Premier League lonkt wel'

Neymar wil vertrekken bij Paris Saint-Germain FC en zint op een terugkeer bij FC Barcelona, zo meldt L'Équipe. De vertrekwens van Neymar is niet nieuw, maar volgens RMC Sport wordt een rentree bij Barcelona een lastig verhaal.

Trainer Xavi heeft geen behoefte aan de komst van Neymar, zo klinkt het. Daarom wordt de Premier League als een mogelijke bestemming voor de Braziliaan gezien. Volgens RMC Sport heeft het kamp-Neymar doorlopend contact met Chelsea, maar wordt ook gesproken met een niet nader genoemde club uit Brazilië.

Neymar wil echter op het hoogste niveau blijven voetballen en mikt daarom op een toekomst in een Europese topcompetitie. Zijn salaris bemoeilijkt een mogelijke transfer wel. In Parijs strijkt hij jaarlijks meer dan dertig miljoen euro netto op en hij is 'momenteel niet bereid om concessies te doen' op dat gebied.

PSG is overigens bereid om mee te werken aan een vertrek van Neymar. De aanvaller leeft op gespannen voet met de fanatieke supporters van PSG en zou tijdens de voorbereidingstour in Azië hebben aangegeven weg te willen. PSG begint het nieuwe competitieseizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Lorient.