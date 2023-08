Het nieuwe seizoen staat op het punt van beginnen: vrijdag strijden Feyenoord en PSV om de Johan Cruijff Schaal. In de nieuwste FCUpdate Podcast, te beluisteren op Spotify en YouTube, wordt vooruitgeblikt op de kraker, maar passeren ook de nodige andere onderwerpen de revue.

Het Nederlands vrouwenelftal is bovenaan geëindigd in Groep E van het WK. Wie blonk uit tegen Vietnam en hoe ver kan Oranje komen op het WK? Feyenoord staat er goed voor, maar het wordt een spannende maand. Gaan er nog spelers vertrekken? RB Leipzig heeft in ieder geval geprobeerd om Lutsharel Geertruida los te weken, maar het eerste bod was 'bijna een belediging'.

Het PSV van Peter Bosz komt niet in de problemen tegen Nottingham Forest, terwijl er voor Ajax nog veel werk aan de winkel is. Dat heeft Steven Berghuis ook in duidelijke bewoordingen laten blijken. In de podcast wordt gesteld dat Berghuis weliswaar gelijk heeft, maar dat zijn woorden ook averechts kunnen werken.

Verder gaat het in de podcast over Wesley Sneijder. Moet de voormalig middenvelder de technische staf van Maurice Steijn bij Ajax gaan versterken? Hoofdredacteur Dominic Mostert heeft een duidelijk advies voor de topvoetballer van weleer. Ook delen Dominic en presentator Mounir Boualin een eensgezind advies uit aan Mohamed Ihattaren, wiens contract bij Juventus is ontbonden.

Bekijk de gehele podcast op YouTube of hieronder via Spotify!