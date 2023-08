Onrust in Amsterdam: onderlinge wantrouwen binnen Ajax neemt flink toe

Het is onrustig binnen Ajax, zo meldt Voetbal International in een uitgebreide analyse. Dat de Raad van Commissarissen serieus speelt met het idee om Jan van Halst tijdelijk te benoemen tot algemeen directeur, heeft voor gefronste wenkbrauwen gezorgd. Niet alleen omdat niemand op de hoogte was dat de RvC een eigen lid naar voren zou schuiven, maar ook omdat er twee grondige bezwaren tegen zijn aanstelling zijn.

Ajax zit sinds het vertrek van Edwin van der Sar zonder algemeen directeur. Begin deze maand werd duidelijk dat Alex Kroes hem gaat opvolgen, maar zijn aanstelling kan nog wel maanden tot een jaar kan duren omdat AZ de boel vertraagt. Om de periode tot de aanstelling van Kroes te overbruggen, is Ajax nu in gesprek met Van Halst, die sinds eind mei lid is van de Raad van Commissarissen.

Daar zijn twee grondige bezwaren tegen. Allereerst is de club maanden verder alvorens Van Halst alle dossiers die een algemeen directeur moet weten tot zich heeft genomen. Daarnaast wordt er een nieuw probleem voor de RvC gecreëerd. "Door Van Halst toe te laten treden tot de directie wordt hij onderdeel van het dagelijkse beleid. Als hij in de nabije toekomst, als Kroes wel aan de slag mag gaan in Amsterdam, weer terug treedt tot de RvC, moet hij zijn eigen keuzes en beleid in de eerste periode gaan beoordelen. Het zal, hoe goed de intenties ook zullen zijn, voor onduidelijkheid en scepsis zorgen", aldus Voetbal International.

Het moment van toetreding van Van Halst wordt ook 'merkwaardig' genoemd. Als Van Halst, bij wie als commissaris voetbalzaken de focus op het technische vlak ligt, bijvoorbeeld begin juli de tijdelijke rol had gekregen, dan had de Raad van Commissarissen de dagelijkse leiding kunnen versterken. Dat is echter niet gebeurd. Nu de transferperiode bijna afgelopen is, gebeurt dat wel. "Het zorgt voor gefronste wenkbrauwen, zowel intern als extern in Amsterdam."

Er is bij Ajax interne vrees dat er door het machtsvacuüm deze zomer honderd miljoen euro aan nieuwe spelers is uitgegeven die alleen vanuit het perspectief van Sven Mislintat naar Nederland zijn gehaald. "Na de desastreuze transferzomer van 2022 moest het deze zomer echt anders. Het toezicht moest scherp en goed zijn, en Ajax moest vooral gezamenlijk de juiste keuzes maken. De toekomst zal uitwijzen of de toestroom aan nieuwe spelers uit zijn koker de juiste is, maar het levert wel de nodige spanningen op de werkvloer op."

Een krachtige algemeen directeur had de boel de voorbije tijd kunnen monitoren en op tijd kunnen optreden door alle partijen constructief bij elkaar te brengen. "Maar die was er niet en dus nam de verdeeldheid toe. Door het machtsvacuüm is het onderlinge wantrouwen binnen Ajax in de voorbije periode flink toegenomen", zo gaat de analyse verder. De problemen bij Ajax lijken door toedoen van de Raad van Commissarissen, 'met even opmerkelijke als naïeve keuzes', er niet minder op geworden. "De toekomst zal het uitwijzen, maar dat het momenteel opnieuw heel onrustig is binnen Ajax, wordt door alle geledingen beaamd."