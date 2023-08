Opstelling Feyenoord: Arne Slot kiest voor twee nieuwe namen in eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard

Feyenoord kende een valste start van het seizoen. De landskampioen verloor negen dagen geleden met 0-1 van PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Feyenoord heeft in de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard dus wat recht te zetten. Op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen heeft Arne Slot zijn opstelling op twee posities gewijzigd ten opzichte van de kraker tegen PSV. Kersverse aanwinst Bart Nieuwkoop heeft meteen een basisplaats. Ook Quinten Timber verschijnt om 14.30 uur aan de aftrap. Markus Pedersen en Alireza Jahanbakhsh moeten genoegen nemen met een plek op de bank.

Feyenoord heeft een enerverende week achter de rug. Wie maandag had gezegd dat Lutsharel Geertruida 'gewoon' nog van de partij zou zijn tegen Fortuna Sittard, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. De verdediger leek hard op weg naar RB Leipzig, maar die club zette woensdag een streep door diens komst. Een teleurstelling voor Geertruida, maar veel tijd om te treuren had hij niet. Feyenoord heeft na de nederlaag tegen PSV wat recht te zetten en kan Geertruida daarbij natuurlijk goed gebruiken.

De Oranje-international vormt tegen Fortuna Sittard samen met Dávid Hancko, Quilindschy Hartman en Nieuwkoop de achterhoede. Nieuwkoop maakte eerder deze week de overstap van Union SG naar Feyenoord en keerde daarmee terug bij de club waar hij in het verleden al actief was én landskampioen werd.

Op het middenveld kiest Slot voor Mats Wieffer, Ramiz Zerrouki en Timber. Tegen PSV stond Calvin Stengs nog gepositioneerd achter de spits, maar Slot geeft in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen Timber de kans. Stengs behoudt zijn basisplaats, maar zal zondagmiddag vanaf de rechtsbuitenpositie zijn kwaliteiten moeten laten zien. Dat betekent dat Jahanbakhsh zijn basisplaats is kwijtgeraakt. Stengs zal Santiago Giménez van bruikbare ballen moeten voorzien. Igor Paixão completeert de voorhoede.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Giménez, Paixão.

