Opvallende plek voor Wesley Sneijder aan tafel bij Veronica Offside

Wesley Sneijder is maandagavond weer terug bij Veronica Offside, maar zit niet meer aan het hoofd van de tafel in het praatprogramma. Die plek wordt bezet door Wim Kieft. Het programma begon vorig jaar met Andy van der Meijde aan het hoofd, waarna Sneijder die plek overnam. De afgelopen twee weken was Sneijder afwezig en zat Kieft aan het hoofd.

Hoewel Sneijder nu terug is, blijft Kieft aan het hoofd van de tafel zitten. Een verklaring werd daar niet voor gegeven door presentator Wilfred Genee. "Weggegaan is plaats vergaan", zei Kieft nog wel met een knipoog. Sneijder zorgde voor voldoende opschudding in de uitzending: hij betichtte Johan Derksen van racisme en vertelde over zijn gesprekken met Ajax. Van der Meijde grapte zelfs dat hij en Kieft amper aan het woord kwamen. "Zullen wij een sigaretje gaan roken buiten, Wim?"

Artikel gaat verder onder video

Lees ook: Wesley Sneijder bijt van zich af en beticht Johan Derksen van racisme