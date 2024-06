De emotionele bagage van een belangrijke Oranje-pion: 'Hij had dit moeten zien, hij zou heel trots zijn geweest'

wordt eerste doelman tijdens het komende EK in Duitsland, maar vindt het tegelijkertijd bijzonder jammer dat zijn vader dit niet kan meemaken. De pa van Bart, Coen, speelde een belangrijke rol in het leven van de jonge keeper.

Verbruggen werd deze week door bondscoach Ronald Koeman aangewezen als eerste doelman tijdens het EK. Dit was voor de doelman van Brighton & Hove Albion niet zozeer een verrassing, zo vertelt hij tegen De Telegraaf. "Een verrassing zou ik niet willen zeggen. Het is altijd mooi die bevestiging te krijgen. Een EK is niet niks. Toen ik de boodschap kreeg was ik superblij en dat ben ik nog steeds. Ik heb er superveel zin in. Het is een jongensdroom voor mij." Verbruggen heeft zich echter ook ingehouden, toen hij het nieuws te horen kreeg. "Ik heb geen dansje gemaakt, niet op de tafel gestaan, maar ik had wel een grijns van oor tot oor. Ik kan niet wachten, ik heb er superveel zin in. We gaan een mooie zomer tegemoet."

Zijn ouders hebben er een belangrijke rol gespeeld in het ondersteunen van de keeper, waardoor hij is toegegroeid naar zijn huidige niveau. Verbruggen, zelf afkomstig uit Breda, werd op zijn twaalfde gescout door NAC. "Als verjaardagscadeau kreeg ik van mijn ouders een jaar trainen in de keepersschool, omdat ik supergemotiveerd was om beter te worden. Ik was heel gretig. Als jonge jongen wilde ik ook al graag krachttraining doen, maar mijn vader heeft me daarvan weerhouden, omdat het belangrijk was dat ik eerst zou doorgroeien. Lengte is ook belangrijk voor een keeper. Ik ben achteraf blij dat we daar voor gekozen hebben.”

Coen, de vader van Bart Verbruggen, hield zich enorm bezig met de ontwikkeling van zijn zoon als voetballer. Hij overleed echter in 2021, iets waar de huidige doelman van Oranje het tijden moeilijk mee heeft gehad. Coen had Bart natuurlijk graag op het EK in actie gezien. "Het is gewoon super jammer dat mijn vader dit niet heeft mogen meemaken. Hij had dit in het stadion of thuis voor de tv moeten kunnen zien. Ik weet dat hij heel trots zou zijn geweest.”

