Wesley Sneijder heeft nieuws over Ajax: 'Want dat wil jij weten, toch Wilfred?'

Wesley Sneijder is nog altijd in gesprek met Ajax over een rol in de technische staf. De voormalig middenvelder verwacht binnenkort weer een kopje koffie te drinken met trainer Maurice Steijn en heeft ook nog contact met technisch directeur Sven Mislintat.

"Ik was in gesprek met Ajax, maar ging twijfelen of ik het wel wilde doen", zegt Sneijder over de mislukte gesprekken van eerder deze zomer. "Een verlenging worden van de technische staf voelde op dat moment niet goed voor mij. Ik heb Maurice en Sven gesproken en ik denk dat ik volgende week weer een bakje koffie drink met Maurice. De deur is niet gesloten, de deur staat op een kier. Nog steeds wil ik wel trainer worden."

Sneijder zei dat Ajax 'kiest voor een koers die ver weg staat van het dna waarin hij opgroeide'. Nu komt hij daarop terug. "Dat kan toch? Als je daarna weer gesprekken voert, kan dat gevoel weer terugkeren. Daarom is de deur weer open. Want dat wil jij weten toch, Wilfred?", lacht hij richting Wilfred Genee. "Ik had eigenlijk gehoopt dat het allemaal binnenskamers zou blijven, niet dat het openbaar werd. Steijn geeft ook toe dat hij misschien niet had moeten zeggen dat de gesprekken 'on hold' waren. Daar reageerde ik weer op."

Zijn kritische statement kwam voort uit boosheid en was ook deels te verklaren door de persoonlijke problemen waar Sneijder mee te maken kreeg: hij verloor vorige maand zijn moeder. "Ik had veel aan m'n hoofd en Ajax was op dat moment niet zo belangrijk voor me."

Het had ook anders kunnen lopen, weet Sneijder. "Als de situatie met mijn moeder op dat moment niet had gespeeld, dan had ik misschien al op het veld gestaan bij Ajax. Maar als je in een situatie zit waarin het even allemaal klote gaat, dan reageer je soms misschien op een verkeerde manier. Dat is menselijk. Ik vond op dat moment even dat het zo moest."