Oud-grasmeester Erwin Beltman vertelt wat hij mist aan het werken bij Feyenoord

Feyenoord na in oktober 2022 afscheid van grasmeester Erwin Beltman. Hij verzorgde negen jaar lang de grasmat van De Kuip, maar richt zich inmiddels op zijn eigen bedrijf. Toch mist Beltman zo nu en dan het werken in het stadion van Feyenoord, waar hij veel heeft meegemaakt.

"De prestatie, het veld klaarleggen voor mooie wedstrijden", antwoordt Beltman bij Omroep West op de vraag wat hij vooral mist aan zijn oude baan. "Feyenoord heeft vorig seizoen natuurlijk bijna alles gewonnen. In die flow ga je dan mee, dat mis je dan. Ik heb het daar fantastisch gehad. Ik heb mooie momenten meegemaakt, we hebben daar iets moois op kunnen bouwen. Daar kan ik alleen maar trots op terugkijken."

Dat Beltman niet meer werkzaam is in Rotterdam-Zuid betekent niet dat hij niet meer in contact komt met voetbal. "We hebben een rugbystadion in Toulon gedaan. In Bulgarije hebben we het veld van Ludogorets gedaan. Over anderhalve week zitten we bij Bayern München op het trainingscomplex. We hebben ook de trainingsvelden van Borussia Dortmund gedaan. Schalke, PSV, FC Twente, Helsinki, Zürich en zo kan ik nog wel even doorgaan."

Aanstaande vrijdag gaan we zien hoe de staat van de grasmat in De Kuip momenteel is. De functie van grasmeester wordt inmiddeld bekleed door Mario Spaans. Feyenoord speelt vrijdagavond (20.00 uur) de eerste topper van het seizoen voor eigen publiek. Tijdens de opening van het nieuwe seizoen komt bekerwinnaar PSV op bezoek in De Kuip. Feyenoord mag de wedstrijd als landskampioen in eigen huis afwerken.