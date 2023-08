Peter Bosz komt met duidelijk antwoord over kritiek op PSV: 'Ik vind dat zó'n onzin!'

PSV-trainer Peter Bosz noemt het 'zo'n onzin' dat zijn offensieve speelstijl een risico zou inhouden. In de persconferentie voorafgaand aan de cruciale return tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League ging de ervaren coach in op de kritiek die hij daarmee soms oogst.

Op een vraag van ESPN of het gezien de belangen die woensdag op het spel staan moeilijk is om vast te houden aan zijn filosofie antwoordde de trainer duidelijk: "Ik vind dat zó'n onzin, dat die filosofie veel risico zou inhouden", begon Bosz zijn antwoord. "Als je verdedigend speelt en je maakt fouten, dan heb je óók risico", doceerde Bosz. "Je moet zoveel mogelijk voorkomen dat je fouten maakt", aldus de oefenmeester.

Voorafgaand aan het tweede duel van het tweeluik geeft Bosz desgevraagd aan geen extra spanning te voelen na de resultaten van vorig seizoen, toen PSV er onder zijn voorganger Ruud van Nistelrooij niet in slaagde om een 2-2 gelijkspel tegen de Rangers in eigen huis over de streep te trekken. "Ik was hier vorig jaar niet, dus ik merk dat zelf niet zo", bezweert de coach. "Natuurlijk weet ik wat vorig jaar de uitslag was, maar goed jongens, dit is het niveau waarop wij willen voetballen en daar hoort spanning bij. Dat vind ik alleen maar mooi."

In het verleden telden uitdoelpunten in een Europese dubbele confrontatie dubbel, maar dat is sinds een aantal jaar niet langer het geval. "In het verleden was 2-2 in Europa een goede uitslag, maar ik merk bij jullie (de journalisten, red.) en in de kleedkamer dat we daar niet tevreden mee zijn. Dat zie ik als positief", aldus Bosz. Op de vraag waar zijn ploeg woensdag vooral moet waken reageert hij met een kleine uithaal naar het verzamelde journaille: "Niet teveel naar mensen zoals jullie luisteren en ons eigen plan trekken."