PSV betaalt recordsom voor Hirving Lozano en maakt contractduur bekend

Hirving Lozano (28) keert definitief terug bij PSV. De Mexicaanse aanvaller komt per direct over van Italiaans kampioen Napoli, dat vier jaar geleden nog ruim veertig miljoen betaalde voor zijn komst en hem nu voor een aanzienlijk lager bedrag de omgekeerde weg laat bewandelen. Lozano heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2028.

Lozano beschikte bij Napoli nog over een contract tot de zomer van 2024. Om te voorkomen dat hij dan transfervrij de deur uitloopt, wilde de club meewerken aan de terugkeer van Chucky in Eindhoven. PSV betaalt naar verluidt zo'n vijftien miljoen euro voor de Mexicaan. Daarmee is Lozano de duurste aankoop ooit voor de Eindhovenaren.

PSV kocht Lozano in de zomer van 2017 voor een bedrag van 12,5 miljoen euro van Pachuca in zijn vaderland. De 1.75 meter lange aanvaller bleek een schot in de roos: in 79 wedstrijden trof hij exact veertig keer doel namens de Eindhovenaren en leverde hij bovendien 23 keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. Met PSV legde Lozano in zijn eerste seizoen direct beslag op de landstitel. In de zomer van 2019 vertrok de 64-voudig international van Mexico (zeventien goals) voor zo'n veertig miljoen naar Napoli, destijds een clubrecord voor PSV.

In vier seizoenen in de Zuid-Italiaanse stad zou Lozano uiteindelijk tot 155 wedstrijden komen, waarin hij dertig keer trefzeker was en zeventien assists leverde. Vorig seizoen kwam hij 32 keer in actie in de Serie A, waarin Napoli voor het eerst sinds 1990 weer beslag wist te leggen op de Italiaanse titel. Ook droeg hij met een treffer bij aan de 4-2 thuiszege op Ajax in de groepsfase van de Champions League, waarin de club in de kwartfinale enigszins verrassend werd uitgeschakeld door competitiegenoot AC Milan.

"Het was zowel mijn eigen wens als de wens van mijn familie om terug te keren bij PSV. Ons eerste verblijf hier was speciaal, dat is ons altijd bijgebleven. Ik kijk er erg naar uit om hier weer minuten te maken en deze periode nog succesvoller te maken dan de vorige", reageert Lozano op zijn transfer.

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart noemt de deal een buitenkans. "Een tijdje terug vingen we de eerste signalen op dat hij naar PSV wilde komen. Een speler van de Serie A naar de Eredivisie halen is niet makkelijk, maar zijn kwaliteit staat buiten kijf dus we wilden deze kans absoluut grijpen. Deze transfer brengt ons weer een stapje dichter bij de ambities in de competitie en in de UEFA Champions League."

