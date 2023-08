'PSV heeft interesse in Amerikaanse verdediger die vorige maand nog tegenover Lionel Messi stond'

PSV staat op het punt de Duitse middenvelder Malik Tillman te presenteren als nieuwste aanwinst en hoopt voor het verstrijken van de deadline ook nog een centrumverdediger aan te trekken. Zeno Debast staat hoog op het verlanglijstje, maar ook Miles Robinson kan rekenen op Eindhovense interesse. Dat meldt onder meer het Eindhovens Dagblad. Robinson staat momenteel onder contract bij Atlanta United FC en speelde laatst nog tegen Lionel Messi.

PSV is uitstekend begonnen aan het seizoen. De ploeg van trainer Peter Bosz veroverde vorige week ten koste van landskampioen Feyenoord de Johan Cruijff Schaal en zette dinsdagavond een grote stap richting de play-offs voor de Champions League. Tegen Feyenoord en Sturm Graz werd het centrale duo gevormd door André Ramalho en Olivier Boscagli, maar het is de verwachting dat er binnenkort een nieuwe naam komt te staan. PSV hoopt nog steeds op de komst van Debast, maar volgens het ED blijft het de vraag of Anderlecht wil meewerken aan een vertrek van de verdediger.

Debast is niet de enige centrumverdediger die op het Eindhovense verlanglijstje staat. Ook Robinson kan dus rekenen op de interesse van PSV. “Hij is een van de opties om de verdediging van de club te versterken”, meldt het ED. Volgens de krant is Robinson, die op dit moment speler is van Atlanta United uit de MLS, mogelijk niet ‘dé topversterking’ die de nummer twee van het afgelopen Eredivisieseizoen nodig heeft. “Maar wel eentje die goed genoeg is om de selectie van een impuls te voorzien”, klinkt het.

Robinson speelt al sinds 2017 voor Atlanta United. De 26-jarige verdediger werd eerst nog verhuurd aan Charleston en Atlanta United 2, maar is inmiddels een vaste waarde bij de ploeg waar Frank de Boer in het verleden trainer was. Robinson droeg tot op heden 137 keer het shirt van Atlanta United. Hij had op 26 juli jongstleden nog een basisplaats in de bekerwedstrijd tegen het Inter Miami van Messi. De Argentijn en zijn ploeggenoten waren een paar maatjes te groot voor Robinson en consorten: 4-0. Messi scoorde tweemaal.