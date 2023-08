PSV krijgt uitstekend nieuws over Aster Vranckx; Belg heeft oren naar overgang naar Eindhoven

Het Eindhovens Dagblad is zondagavond met nieuws gekomen over Aster Vranckx. De middenvelder van VfL Wolfsburg staat al langere tijd in de belangstelling van PSV, en de kans lijkt groot dat de Belg daadwerkelijk naar Eindhoven gaat verkassen. Vranckx zou ‘oren hebben’ naar een overgang naar het Philips Stadion.

PSV voerde al gesprekken met de middenvelder, maar bracht nog geen officieel bod uit, vertelde Marcel Schäfer, voetbal directeur van Wolfsburg, aan de Wolfsburg Allgemeine. Naar verluidt zou Vranckx voor een bedrag van twaalf miljoen euro mogen vertrekken uit Duitsland, dat staat namelijk in een speciale clausule in zijn contract.

Dit zou overigens alleen voor buitenlandse clubs gelden. PSV heeft dus nog geen officiële bieding gedaan, en dat heeft zo zijn reden. Het lijkt erop dat de Eindhovenaren eerst wachten op een transfer van Ibrahim Sangaré, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Nottingham Forest. Mocht de Ivoriaan verkocht worden, kan PSV een flinke transfersom bijschrijven.

Wolfsburg-directeur niet blij met houding PSV

Schäfer is overigens niet te spreken over de houding van PSV gedurende de onderhandelingen met Aster Vranckx. De Duitser zou er niet blij mee zijn dat de Eindhovense club heeft bevestigd dat ze bezig zijn met de komst van de middenvelder. Volgens Schäfer had PSV gewoon contact met hem kunnen opnemen, om vervolgens een bod te doen.