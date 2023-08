Earnest Stewart dendert door en gooit lijntje uit naar nieuw transferdoelwit: Sergiño Dest in beeld bij PSV

PSV heeft zich gemeld voor oud-Ajacied Sergiño Dest. De Eindhovenaren zijn met FC Barcelona in gesprek over een huurdeal met de rechtsback. Dat bevestigt het management van de Amerikaanse verdediger, melden zowel Voetbal International als het Eindhovens Dagblad op de donderdagochtend.

In 2020 verruilde Dest Ajax voor een avontuur bij FC Barcelona. De Catalanen betaalden destijds ruim twintig miljoen euro voor de rechterverdediger. Waar de inmiddels 22-jarige Amerikaan in zijn eerste seizoen bij Barcelona nog redelijk vaak in actie kwam, werd het daarna alsmaar minder. De Spaanse club verhuurde hem afgelopen jaar aan AC Milan, maar dat werd ook geen succes.

De oud-Ajacied keerde zodoende terug bij Barcelona, waar hij geen enkele uitzicht heeft op speeltijd. PSV ziet daarentegen wel toekomst in de rechtsback. De Eindhovenaren hebben dus een lijntje uitgegooid naar de verdediger, en dat is enigszins opvallend. De ploeg van Peter Bosz beschikt met Jordan Teze, Philipp Mwene en Shurandy Sambo al over drie opties op de rechtsback-positie. Dest speelde in het verleden ook wel eens als linksback.

Dest heeft tot op heden twintig duels in de Champions League gespeeld en zou daarmee wat ervaring kunnen toevoegen aan de Eindhovense ploeg. Daarnaast is de 22-jarige verdediger actief voor het nationale team van Amerika, waar hij 26 interlands voor speelde. Mochten de Eindhovenaren erin slagen om tot een huurdeal te komen met Dest, hopen ze er ook een optie tot koop aan over te houden.