PSV zet Anwar El Ghazi in etalage en stelt vraagprijs vast

PSV neemt 'zo goed als zeker' al na één seizoen afscheid van Anwar El Ghazi, zo meldt De Telegraaf. De 28-jarige aanvaller is door de Eindhovense club in de etalage gezet. De vraagprijs is vastgesteld op twee miljoen euro.

PSV nam El Ghazi een jaar geleden voor 2,5 miljoen euro over van Aston Villa. Onder Ruud van Nistelrooij (en Fred Rutten) speelde hij in totaal 32 wedstrijden, waarin hij goed was voor negen doelpunten en twee assists.

Peter Bosz ziet het niet zitten in El Ghazi, met wie hij eerder samenwerkt bij Ajax. Ook toen kon de aanvaller op weinig speeltijd rekenen.

Meerdere clubs uit binnen- en buitenland hebben inmiddels hebben geïnformeerd naar El Ghazi, maar van concrete interesse is nog geen sprake. De aanvaller, die in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (0-1 winst) kort inviel en tegen FC Utrecht (2-0 winst) geschorst was, maakt deze week gewoon deel uit van de PSV-selectie voor de return tegen Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League.