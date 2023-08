Raad van Commissarissen Feyenoord doet een 'Ocamposje' en blokkeert transfer

Feyenoord kan Oussama Idrissi vooralsnog toch niet binnenhalen. Hoewel er een overeenkomst was met Sevilla en ook een persoonlijk akkoord met de aanvaller op tafel lag, is de Raad van Commissarissen vooralsnog voor de komst Idrissi gaan liggen. Vorig jaar zomer gebeurde bij Ajax hetzelfde voor de komst van een buitenspeler van Sevilla, destijds Lucas Ocampos.

Bij 1908.nl valt er te lezen dat de overgang van Idrissi naar Feyenoord plots onzeker is geworden, waar die al helemaal in kannen en kruiken leek. De technische staf hoopt nog altijd op de komst van Idrissi, maar de RvC ligt vooralsnog dwars. Daarvoor wordt een aantal redenen opgesomd.

Allereerst is Sevilla met aanvullende eisen gekomen. “Hierbij moet gedacht worden aan prestatiebonussen als het doorkomen van de groepsfase van de Champions League en het binnenslepen van prijzen met het team”, schrijft het medium. Daarop is de kans op winst klein voor Feyenoord en wordt de deal financieel als onverantwoord gezien.

Daarnaast wil de club eerst proberen om een rechtsbuiten te slijten, daarvoor zijn Patrik Wålemark, Javairô Dilrosun én Alireza Jahanbakhsh in beeld, maar voor hen is momenteel geen concrete interesse. Ook is de RvC bang dat de ontwikkeling van Leo Sauer, die dit weekend met een doelpunt debuteerde tegen Sparta Rotterdam, eronder lijdt en de aanstaande aanwinst Luka Ivanušec is eveneens linksbuiten van origine. Met Ondřej Lingr komt er ook nog een extra middenvelder, dus heeft trainer Arne Slot verschillende keuzes.

“Hoewel de Raad van Commissarissen voorlopig geen groen licht geeft op de transfer, blijft de technische staf hameren op de komst van Idrissi”, schrijft 1908.nl Daarmee is de overgang van Idrissi nog niet van de baan, maar lijkt het wel een moeilijk(er) verhaal te worden dan eerder werd gecommuniceerd. De Raad van Commissarissen moet uiteindelijk zijn fiat geven bij transfer.