Feyenoord baalt: Idrissi vindt nieuwe club, kans op terugkeer verkeken

Oussama Idrissi (27) keerde deze zomer Feyenoord de rug toe om voor zijn kansen te gaan bij Sevilla, maar de buitenspeler is komend seizoen vermoedelijk niet te zien in Andalusië. Volgens diverse media uit Saudi-Arabië is hij komend seizoen actief is bij het Saoedische Damac FC, dat uitkomt in de hoogste afdeling van het land.

Er zou een zeer lucratief vijfjarig (!) contract voor Idrissi klaarliggen. Daarbij gaat het dus om een permanente transfer, waarbij het nog niet duidelijk is hoeveel er wordt betaald voor de international van Marokko. Voor Feyenoord was het financieel tot dit moment nog niet mogelijk om hem over te nemen van Sevilla, toch had het nog goede hoop om later in de window alsnog toe te slaan voor Idrissi.

Voor Feyenoord is het nieuws derhalve een forse aderlating, want de Rotterdammers hadden nog altijd hoop om Idrissi nog een jaar te kunnen huren of te kopen, schrijft 1908.nl. “De Rotterdamse club heeft tot de dag van vandaag goede hoop gehad om langer gebruik te kunnen maken van Idrissi, maar die interesse lijkt Feyenoord na het bovenstaande nieuws te moeten laten varen.”

De voormalig speler van Ajax, Feyenoord en AZ komt bij Damac FC samen te spelen met onder anderen Adam Maher. De middenvelder stapte een jaar geleden al over van FC Utrecht naar de club uit Saudi-Arabië, met wie hij afgelopen seizoen met de achtste plaats in de middenmoot eindigde.