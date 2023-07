Feyenoord lijkt streep door Idrissi te kunnen zetten na berichtgeving in Spaanse krant

Hoewel Feyenoord graag nog een seizoen over Oussama Idrissi (27) zou beschikken, lijkt de kans op een hernieuwde samenwerking afgaande op berichten in Spanje niet groot. De buitenspeler keert deze zomer terug naar zijn werkgever Sevilla en zou vastbesloten zijn om in zijn vierde contractjaar in zuid-Spanje alsnog een onbetwiste basisspeler te worden.

De Spaanse krant AS schrijft vrijdag dat Idrissi voor zijn kans wil gaan bij de nummer twaalf van LaLiga van afgelopen seizoen. "De speler wil trainer José Luis Mendilibar ervan overtuigen dat hij een plaats in het elftal verdient", zo weet de krant te melden. Vooralsnog kwam Idrissi nog niet verder dan zeventien wedstrijden in de hoofdmacht van Sevilla, waarin hij niet tot scoren kwam maar wel drie assists afleverde.

Omdat de Marokkaanse Nederlander geen zicht had op een vaste basisplaats in Andalusië werd hij al drie keer verhuurd door Sevilla. Vanaf de winter van 2021 kwam de oud-speler van FC Groningen en AZ een half jaar uit voor Ajax, wat geen groot succes werd. In het daaropvolgende seizoen trok hij in de wintermaanden naar FC Cádiz, waarna Feyenoord hem in de zomer van 2022 tijdelijk overnam.

In Rotterdam had Idrissi met zeven doelpunten en acht assists in alle competities een aanzienlijk aandeel in de successen van afgelopen seizoen. Feyenoord won voor het eerst in zes jaar de landstitel en reikte in de Europa League tot de halve finale, waarin angstgegner AS Roma net als een jaar eerder in de finale van de Conference League een maatje te groot bleek. Trainer Arne Slot gaf donderdag op de eerste persconferentie van het nieuwe seizoen al aan dat de inbreng van Idrissi gemist zal worden en leek nog altijd te hopen op een hernieuwde huurdeal.

Szymanski

Naast Idrissi zou Feyenoord ook die andere belangrijke huurling, Sebastian Szymanski, graag langer in De Kuip houden. Hoewel de Pool, eigendom van het Russische Dinamo Moskou, daar zelf ook wel oren naar zou hebben is een hernieuwde samenwerking nog geen uitgemaakte zaak. De speler zou namelijk aansturen op een definitieve transfer, waardoor Feyenoord diep in de buidel zou moeten tasten om hem terug te halen. Bovendien krijgt de landskampioen een geduchte concurrent: vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Fenerbahçe bereid is om de Arda Güler-miljoenen voor een deel te herinvesteren in de komst van Szymanski.