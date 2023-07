Feyenoord moet serieus vrezen na openingsbod van tien miljoen euro

Het is nog maar de vraag of Arne Slot ook volgend seizoen bij Feyenoord de beschikking heeft over Sebastian Szymanski. Fenerbahçe heeft volgens de Poolse journalist Tomasz Wlodarczyk een openingsbod van tien miljoen euro uitgebracht op de 24-jarige middenvelder van Dinamo Moskou.

Feyenoord huurde Szymanski het voorbije seizoen van Dinamo Moskou en hoopt de creatieve middenvelder nu definitief van de Russische club over te nemen. De Rotterdammers ondervinden echter concurrentie van Fenerbahçe, dat het nodige geld te besteden heeft nu Arda Güler voor twintig miljoen euro is verkocht aan Real Madrid.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Fenerbahçe met het bod van tien miljoen euro naar verluidt niet voldoet aan de vraagprijs voor Szymanski, is het voor Feyenoord slecht nieuws dat er flink wordt geboden op de Poolse middenvelder. Hoe Szymanski zelf aankijkt tegen een Turks avontuur, is niet bekend. Duidelijk is wel dat hij een langer verblijf bij Feyenoord ziet zitten.

Grijpt Feyenoord naast de komst van Szymanski, dan wordt volgens het Algemeen Dagblad het aantrekken van een nieuwe aanvallende middenvelder meteen topprioriteit nummer 1 in De Kuip.