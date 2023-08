Rafael van der Vaart: 'Ik moet huilen om All You Need Is Love, maar hier word ik ook emotioneel van'

Het doet Rafael van der Vaart veel om Ruben van Bommel te zien doorbreken in de Eredivisie. De negentienjarige aanvaller greep zondag - onder toeziend oog van vader Mark van Bommel en opa Bert van Marwijk - de spotlights bij de 5-1 zege van AZ op Go Ahead Eagles.

Ruben van Bommel was trefzeker bij zijn Eredivisie-debuut en verzorgde bovendien een assist. "We zijn samen (met Mark van Bommel, red.) op WK's en EK's geweest. Toen waren de kinderen nog klein. Nu beginnen ze een beetje door te breken. Ik vind dat heerlijk. Ik kijk All You Need Is Love en dan moet ik huilen. Maar ik moet ook huilen als ik hiernaar kijk", aldus Van der Vaart bij Studio Voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Waar Van der Vaart emotioneel werd na het doelpunt van Ruben van Bommel, bleef Mark van Bommel vrij rustig op zijn stoel zitten. "Maar ik zag wel dat Van Marwijk dacht: potverdikkie, dat is wel mijn kleinzoon. Dat is toch mooi. Dat is hetzelfde als toen de zoon van Pierre het geweldig deed bij SC Heerenveen. Dan kan ik echt emotioneel worden."

Ruben van Bommel staat te boek als een groot talent. Van Hooijdonk verwacht het nodige van de zoon van de trainer van Antwerp. "Het is echt een heel goede speler. Echt. Hij heeft aan de bal zoveel zelfvertrouwen en een bepaalde arrogantie, van: ik ben goed. En dat is hij ook. Bij NAC hebben we ook al heel vroeg contact gezocht, maar we moesten achteraan sluiten in een heel lange rij. Logisch, want dit is echt een toptalent."