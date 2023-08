René van der Gijp vertelt wat hij vindt van Ibrahim Afellay als analist: 'Dat vind ik zo'n...'

René van der Gijp is niet onder indruk van Ibrahim Afellay als analist. Vanwege de rel rond Pierre van Hooijdonk keek Van der Gijp zondagavond met bovengemiddelde interesse naar Studio Voetbal, waar Afellay een van de vaste tafelgasten in.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp deelt Van der Gijp zijn bevindingen. "Die Ibrahim Afellay, dat vind ik zo'n… Hoe hij er ook bij zit aan dat tafeltje bij Studio Voetbal, weet je wel. Hij zegt louter waar ik van denk: ja…", begint Van der Gijp.

Daar is Michiel van Egmond het mee eens. "Inhoudelijk vind ik hem net zo interessant of oninteressant als de rest, eerlijk gezegd. Het mij meer om hóé hij praat. Zijn taalgebruik is heel archaïsch, ouderwets bijna. Het is bijna alsof je een krant uit 1950 voorgelezen hoort worden. Het is wel een eigen stijl. Niemand doet meer zo."

Afellay zette in 2020 een punt achter zijn carrière en ging daarna als analist aan de slag bij Studio Voetbal.