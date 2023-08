Sjoerd van Ramshorst begint Studio Voetbal met statement over Pierre van Hooijdonk

De uitzending van Studio Voetbal is zondag begonnen met een statement van Sjoerd van Ramshorst. De presentator sprak over de afwezigheid van Pierre van Hooijdonk, normaliter een vaste tafelgast bij het programma.

Studio Voetbal was afgelopen week de meest besproken voetbaltalkshow van Nederland, nadat Pierre van Hooijdonk stelde dat Maurice Steijn als trainer van NAC Breda betrokken was bij 'duistere dealtjes'. Die uitspraak rectificeerde hij woensdag, onder dreiging van een kort geding. De leiding van NOS Sport besloot Van Hooijdonk voorlopig uit Studio Voetbal te houden, al had Van Ramshorst hem zelf graag aan tafel gezien. In plaats van de oud-spits schoof bondscoach Andries Jonker van de Oranje Leeuwinnen aan.

"Normaal zit Pierre van Hooijdonk op jouw stoel", zei Van Ramshorst tegen Jonker. "Die hadden we hier vanavond ook graag gehad, zodat hij hier z'n excuses kon toelichten en vragen daarover kon beantwoorden. De leiding van NOS Sport heeft besloten om even een periode rust in te bouwen, om afstand te nemen en te reflecteren op alle commotie die ontstond."

"Eerder deze week heeft de NOS al te kennen gegeven dat de onzorgvuldige beweringen die Pierre afgelopen zondag deed niet passen binnen een NOS-programma. Dinsdag en woensdag heeft de leiding gesproken met Pierre, met Ajax en met interne betrokkenen. Pierre heeft woensdag zijn excuses gemaakt en nu is er dus voor gekozen om een periode van rust in te bouwen. Daarom schuift Pierre hier voorlopig niet aan als analist, zo is dus besloten door de leiding van NOS Sport", luidde het statement van de presentator.