Specifiek moment tijdens Feyenoord - Almere City stemt Willem van Hanegem vrolijk

Willem van Hanegem heeft weer hoop na de overtuigende 6-1 overwinning van Feyenoord op Almere City. Waar de Rotterdammers in de eerste twee wedstrijden van het seizoen slechts twee punten veroverden, werd zondag voor eigen publiek de eerste zege van het seizoen geboekt. Eén specifiek moment stemde hem vrolijk.

"Als supporter van Feyenoord kun je weer een beetje hoop hebben", schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Alex Pastoor vond Almere City goed van start gaan in de Kuip. Schitterend vond ik dat, want na drie minuten was het al raak. Feyenoord liet bij vlagen echt leuke aanvallen zien. Paixão was weer goed."

Santiago Giménez is volgens Van Hanegem ook weer aan de beterende hand. "Niet alleen omdat hij twee goals maakte, hoor, en er zat ook nog gewoon een strafschop bij. Maar hij wordt zichtbaar scherper", stelt hij.

In de slotfase gaf Giménez in kansrijke positie de bal aan Ayase Ueda. "Dat zegt iets, want dat is in feite zijn concurrent. Maar hij koos voor het teambelang. Ook Giménez weet dat Ueda te goed is voor de bank. Dat ene moment maakte mij dus vrolijk. Bij Feyenoord willen ze het weer samen doen en zo hoort het."