Verwachte opstelling Feyenoord: sterkhouder maakt na 129 dagen rentree in de basis

Feyenoord kan zondag tegen Almere City nog niet beschikken over aanwinsten Ondrej Lingr en Luka Ivanusec. Eerstgenoemde is licht geblesseerd, terwijl de tweede nog niet speelgerechtigd is. Trainer Arne Slot lijkt tegen de promovendus wel voor het eerst sinds 20 april van dit jaar weer een basisplaats te hebben voor Gernot Trauner.

De dertigjarige Oostenrijker stond na de verloren kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma (4-1 na verlenging) lang buitenspel met een vervelende knieblessure. Hij miste daardoor het slotstuk van het kampioensjaar maar kwam in juni toch twee keer in actie voor de nationale ploeg van Oostenrijk in de Nations League. In de voorbereiding op het huidige seizoen ontbrak hij echter opnieuw; de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal en de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard kwamen nog te vroeg. Afgelopen weekend maakte Trauner als invaller voor Thomas Beelen zijn eerste speelminuten van het seizoen tegen Sparta (2-2).

Zondag mag de Oostenrijker zich volgens 1908.nl opmaken voor zijn rentree in de basis. Die zal ten koste gaan van Beelen, die tegen Fortuna en Sparta naast David Hancko in het centrum mocht beginnen. Verder speelt Lutsharel Geertruida op de rechtsbackpositie omdat Bart Nieuwkoop nog één duel geschorst is naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Fortuna.

Verwachte opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Jahanbakhsh, Gimenez, Paixão