Feyenoord nog zonder Ivanusec en Lingr tegen Almere: dit wordt hun mogelijke debuutwedstrijd

De kersverse Feyenoord-aanwinst Luka Ivanusec is zondag nog niet van de partij als Almere City op bezoek komt in De Kuip. De regerend landskampioen heeft de Kroaat niet tijdig kunnen inschrijven bij de KNVB, zo weet 1908. Volgens de site hoopt de club een week later in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht wél over Ivanusec te kunnen beschikken. Ook Ondrej Lingr is tegen Almere nog niet van de partij.

De deadline om spelers in te kunnen schrijven voor de komende speelronde is vrijdagmiddag om 12.00 uur verstreken, zo weet 1908 te melden. Aangezien Ivanusec toen pas net op Schiphol geland was, is het de club niet gelukt hem tijdig te registreren voor de aankomende wedstrijd in de derde speelronde. Hij zal plaatsnemen op de tribunes, zo hebben ingewijden bevestigd tegenover de site.

Met de fitheid en het wedstrijdritme van de 24-jarige flankspeler zit het in ieder geval wel snor. Ivanusec kwam na de zomerstop tot dusverre in zeven duels van zijn vorige club Dinamo Zagreb in actie. Zo was hij in de voorrondes van de Champions League drie keer trefzeker in het thuisduel met FC Astana in de tweede ronde. Ivanusec kon echter niet voorkomen dat Dinamo in de derde ronde sneuvelde tegen het AEK Athene van Nordin Amrabat.

Debuut

Logischerwijs zal Ivanusec een week later zijn eerste minuten in het Feyenoord-shirt kunnen gaan maken als het elftal van Arne Slot afreist naar Utrecht. Daar spelen de Rotterdammers het uitduel met de plaatselijke FC op zondagmiddag. De komende week zal de 14-voudig Kroatisch international in dat geval kunnen benutten om kennis te maken met zijn nieuwe teamgenoten en de staf van Feyenoord.

Lingr

Ook de andere aanwinst die Feyenoord deze week mocht begroeten komt zondag nog niet in actie, zo bevestigde trainer Arne Slot vrijdagmiddag tijdens de persconferentie. De Tsjech Ondrej Lingr is wél speelgerechtigd, maar kampt nog met een lichte blessure. "De verwachting is dat hij in de loop van volgende week mee gaat trainen", deelde Slot de verzamelde pers mee.