Feyenoorders onthalen langverwachte aanwinst Ivanusec op Schiphol

Luka Ivanusec is vrijdagochtend aangekomen in Amsterdam, waar een aantal Feyenoord-supporters hem hebben onthaald. De Kroatisch international zal vrijdagmiddag een contract ondertekenen in De Kuip.

Ivanusec kwam donderdagavond nog in actie met zijn club Dinamo Zagreb, maar is nu al aangekomen in Nederland. Zijn langverwachte overstap naar Feyenoord wordt vandaag definitief afgerond. Via 1908.nl werden de vluchtgegevens gedeeld op sociale media, waardoor een aantal supporters van Feyenoord de nieuwe aanvaller hebben kunnen onthalen op Schiphol.

Onderstaand zijn een aantal foto's van de 24-jarige Kroaat te zien, die met een Feyenoord-sjaal om richting Rotterdam-Zuid zal vertrekken.