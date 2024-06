Feyenoord haalt met Björn Hamberg een opvallende assistent-trainer binnen

Feyenoord maakt werk van de komst van assistent-trainer Björn Hamberg, zo meldt Aftonbladet donderdagmiddag althans. Volgens het Zweedse medium naderen de Rotterdammers een akkoord met Hamberg, die in het verleden veelal samenwerkte met de Engelse trainer Graham Potter.

Dat laatste is opvallend, aangezien Potter lange tijd in beeld is geweest met Feyenoord. Hij was naast Brian Priske, de nieuwe hoofdtrainer van de Rotterdammers, de andere overgebleven kandidaat. De keuze is uiteindelijk niet op Potter gevallen en zodoende vertrok hij niet naar De Kuip, maar zijn rechterhand wel. Hamberg werkte in het verleden samen met Potter bij onder meer Swansea City, Brighton & Hove Albion en Chelsea.

Aan dat rijtje met Engelse clubs moet nu ook Feyenoord worden toegevoegd. Volgens Aftonbladet wordt Hamberg de nieuwe assistent van Priske in De Kuip, mits alle twee de partijen uit de laatste details weten te komen. 19008.nl heeft navraag gedaan bij Feyenoord en heeft de informatie bevestigd gekregen. Met Hamberg is de eerste nieuwe assistent-trainer op weg naar De Kuip, maar daar blijft het niet bij. De verwachting is dat er nog een assistent-trainer aangetrokken wordt door Feyenoord.

