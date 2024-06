'Feyenoord gaat contract van rechtsback verlengen, Heracles wil dolgraag huurdeal’

Feyenoord wil het contract van openbreken, meldt 1908.nl donderdagmiddag. De twintigjarige rechtsback, die afgelopen seizoen op huurbasis speelde bij Excelsior, ligt nog tot medio 2025 vast in Rotterdam, maar het is de bedoeling dat daar spoedig verandering in komt.

Benita begon afgelopen seizoen als bankzitter bij Excelsior, maar wist zich in de tweede seizoenshelft te ontpoppen tot basiskracht onder trainer Marinus Dijkhuizen. De jonge rechtsback kwam op Kralingen tot twintig Eredivisiewedstrijden en was ook basisspeler in de play-offs om promotie/degradatie. Benita kon echter niet voorkomen dat Excelsior na twee seizoenen in de Eredivisie degradeerde.

De goede ontwikkeling van Benita is ook bij andere Eredivisionisten niet onopgemerkt gebleven. Eerder al was bekend dat Heracles Almelo de rechtsachter dolgraag wil huren van Feyenoord, maar ook RKC Waalwijk heeft wel oren naar Benita. Daarnaast zijn er enkele buitenlandse clubs die hebben geïnformeerd naar de status van de jongeling.

Het is de bedoeling dat het contract van Benita verlengd wordt, waarna hij wederom verhuurd zal worden. Heracles Almelo heeft momenteel de beste papieren om de rechtsback te huren. Volgens 1908.nl betreft het een huurdeal zonder optie tot koop.

