'Transferstunt blijft uit: spectaculaire terugkeer Jeroen Zoet van de baan'

Keeper zou in de spotlight staan bij Eredivisieclub FC Groningen, maar journalist van het Eindhovens Dagblad Rik Elfrink meldt dat hiervan totaal geen sprake is. Minder dan twee weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat de trots van het noorden in de oud-PSV’er geïnteresseerd was, maar het blijkt niet wederzijds te zijn.

Een transfer van Zoet naar Groningen lijkt definitief van de baan. “Geen sprake van een terugkeer van Jeroen Zoet bij FC Groningen, voorlopig althans. Op dit moment wordt die route niet bewandeld en tast het management van de voormalig PSV-doelman eerst andere paden af. Hij gaat wel weg bij Spezia”, schrijft de PSV-watcher op X.

Afgelopen seizoen was het vierde seizoen van Zoet bij Spezia. Wel stond de Nederlander dit seizoen steevast onder de lat bij de Italiaanse club in het noorden van het land. Het was ook het eerste seizoen dat Spezia weer in de Serie B speelde. De drie jaar daarvoor, toen Zoet weinig wedstrijden keepte, speelde de club in de Serie A.

