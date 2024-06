Zirkzee meldt zich bij Oranje: Geertruida pakt zijn telefoon en barst in lachen uit

is donderdagmiddag gearriveerd in Wolfsburg, waar het Nederlands elftal zich momenteel voorbereidt op de eerste groepswedstrijd tegen Polen en gedurende het Europees Kampioenschap in Duitsland ook zal blijven. De aanvaller van Bologna, op het laatste moment nog door Ronald Koeman bij de selectie gehaald, werd verwelkomd door een grappende .

Na een sterk seizoen bij Bologna - twaalf doelpunten en zeven assists in 37 wedstrijden - hield vrijwel iedereen in Nederland er wel rekening mee dat Zirkzee door Koeman zou worden opgenomen in de voorlopige selectie voor het EK in Duitsland. Maar tot verbazing van velen ontbrak de 23-jarige spits in de voorselectie, waardoor hij ook meteen een streep kon zetten door een plek in de definitieve selectie. Oranje kampt in de aanloop naar het eerste groepsduel met Polen echter met blessuregevallen.

Frenkie de Jong herstelt onvoldoende van zijn enkelblessure en moest maandag definitief een streep zetten door zijn deelname aan het EK. Een dag later volgde het slechte nieuws over Teun Koopmeiners, die tijdens de warming-up voor de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland een liesblessure had opgelopen. Koeman riep Ian Maatsen op als vervanger van De Jong, maar wachtte met een vervanger van Koopmeiners. Daar kwam woensdagavond alsnog verandering in. Brian Brobbey heeft last van zijn hamstring en Koeman wil geen risico nemen: Zirkzee kreeg alsnog een belletje met de vraag of hij naar Wolfsburg wilde komen.

Zirkzee kon zich donderdagmiddag pas melden op het trainingskamp. De aanvaller van Bologna verbleef de afgelopen dagen immers in de Verenigde Staten, waar hij een bezoek bracht aan Walt Disney World Resort in Orlando. Zirkzee moest evenals Maatsen een abrupt einde maken aan zijn vakantie, maar zal dolblij zijn dat hij alsnog een EK gaat spelen. De spits is in elk geval goed ontvangen door zijn ploeggenoten. Vooral Geertruida lijkt blij te zijn met diens komst. Waar Xavi Simons Zirkzee nog feliciteert, haalt Geertruida zijn telefoon erbij. “Goedendag, je was op vakantie?”, grapt de Feyenoord-verdediger, alvorens zelf in lachen uit te barsten.

