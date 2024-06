Brian Brobbey baalt van hamstringblessure en benoemt oorzaak

moest woensdagmiddag vroegtijdig de training van het Nederlands elftal verlaten met een hamstringblessure. De stijfheid in de hamstring kwam echter niet door een sprint op de training, zo vertelt de spits.

“Ik gleed uit”, aldus Brobbey tegenover Mike Verweij van De Telegraaf. “De keren dat ik bij Ajax last had van mijn hamstring, was het anders. Nu was het ongelukkig. En daar baal ik van, want ik voel me verder hartstikke goed.”

De blessure, die nog verder onderzocht wordt, zit de aanvaller flink dwars. “Die zit wel in mijn hoofd, ja”, erkent hij. “Ik weet niet hoe het is eerlijk gezegd. Vandaag wordt er een scan gemaakt en daarna kijken we van dag tot dag, denk ik. Het voelt wel iets beter dan gisteren, maar het is wat stijfjes.”

Eerder al zag bondscoach Ronald Koeman Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners afhaken met een blessure. Als vervangers werden Ian Maatsen en Joshua Zirkzee opgeroepen door de bondscoach. Mogelijk is de Bologna-spits ook opgeroepen met het oog op de blessure van Brobbey. Het Nederlands elftal begint het EK in Duitsland komende zondag met een wedstrijd tegen Polen. Het duel in het Volksparkstadion in Hamburg begint om 15.00 uur.

