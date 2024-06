Ilkay Gündogan opent het EK in Duitsland met een bijzondere brief

Nog één nachtje slapen en dan trapt Duitsland het Europees Kampioenschap in eigen land af met de groepswedstrijd tegen Schotland in München. Aanvoerder richt zich in een brief tot het Duitse volk en hoopt dat het land er, samen met de miljoenen bezoekers elders uit Europa, een mooi toernooi van gaat maken. De middenvelder van FC Barcelona benadrukt dat de eindronde óók geslaagd kan zijn als de Duitse nationale ploeg naast de Europese titel grijpt.

Gündogan begint zijn brief, die in handen is van BILD, over zijn droom die werkelijkheid is geworden. De oud-speler van onder meer Borussia Dortmund en Manchester City is door bondscoach Julian Nagelsmann benoemd tot eerste aanvoerder. “De aftrap vanavond (vrijdag, red.) om 21.00 uur is voor mij meer dan een droom die uitkomt: mijn nationale team als aanvoerder het veld op loodsen tijdens een toernooi in eigen land - alleen al de gedachte daaraan bezorgt mij kippenvel”, zo schrijft Gündogan, die zich realiseert dat de aanloop naar het EK geen eenvoudige was. Duitsland was als gastland automatisch gekwalificeerd, maar de resultaten in de oefenwedstrijden waren lang niet om over naar huis te schrijven.

De Duitse nationale ploeg is na de teleurstellende prestaties tijdens de voorgaande eindtoernooien uit op revanche, maar onrust dreigde opnieuw roet in het eten te gooien. De bond nam afscheid van Hans-Dieter Flick en stelde Nagelsmann aan als nieuwe bondscoach. Onder Nagelsmann heeft de Duitse ploeg de smaak weer te pakken. Maar er speelt in Duitsland meer dan alleen voetbal. Gündogan richt zich in zijn brief ook op de problemen in de samenleving. “Net zoals ons pad als team de afgelopen jaren rotsachtig en vol tegenslagen was, kan ook ik terugkijken op een gecompliceerde carrière in het DFB-shirt. Het maakt mij des te trotser om Duitsland als eerste aanvoerder met een migratieachtergrond op een groot toernooi het veld op te leiden.”

Volgens Gündogan heeft Duitsland een ‘bijzonder’ nationaal elftal omdat het ‘gevormd is door zoveel verschillende culturen en landen’. “Dit zijn precies de factoren die ons als Duitse nationale ploeg in 2024 sterk zullen maken: diversiteit en de invloed van verschillende culturen. Wat we in het verleden hebben kunnen leren en voelen, is dat voetbal de kracht heeft om mensen samen te brengen. We leven in een tijd waarin steeds meer fronten worden opgebouwd. Mensen luisteren niet meer naar elkaar. Er is verdeeldheid in onze samenleving. Als team willen wij de komende vier weken ons land dichter bij elkaar brengen, eraan bijdragen dat er weer meer samenhang komt, dat mensen trots kunnen zijn op hun Duitse nationale elftal”, schrijft Gündogan, die daarbij hoopt dat de Duitsers de miljoenen gasten uit andere landen de komende weken met ‘openheid, respect en vriendelijkheid’ zullen benaderen.

Voor Gündogan is het sportieve doel tijdens het EK duidelijk. Hij wil Europees kampioen worden. Duitsland is echter geen topfavoriet. “Maar zelfs als we uiteindelijk de titel niet winnen, kan het nog steeds een goed toernooi zijn”, wijst de aanvoerder op het WK van 2006 dat in Duitsland werd georganiseerd. Die Mannschaft moest toen genoegen nemen met de bronzen plak, maar Gündogan vierde als vijftienjarige supporter een ‘zomersprookje’ in de fanzones. “Met de fantastische steun van onze fans kunnen we dit EK op zoveel niveaus winnen. Help ons, als goede gastheren, als kosmopolitische samenleving en hopelijk op het veld. SAMEN om onze droom waar te maken!”

