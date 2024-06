Pascal Jansen geeft eerlijk toe: 'Juist dat was een onderwerp van gesprek in de eerste meeting'

Pascal Jansen is de nieuwe hoofdtrainer van Hongaarse grootmacht Ferencvaros. In een interview met het Algemeen Dagblad heeft de voormalig AZ-coach een boekje opengedaan over zijn onderhandelingen met de Oostblokclub en de gesprekken die Jansen voerde over racisme bij Ferencvaros. Een overstap naar een club in Hongarije is nou eenmaal niet de meest voor de hand liggende.

“Ik snap wel dat mensen dat (ongewoon, red.) vinden, maar ik ben hier blij verrast met wat ik heb aangetroffen. Wat er hier is aan faciliteiten bijvoorbeeld, maar ook in de uitgebreide studie die er is gemaakt van mijn werkwijze en prestaties. Ik kom hier bovendien bij een club die zich heeft geplaatst voor de voorrondes van de Champions League, dat vind ik een aantrekkelijk vooruitzicht”, legt de oefenmeester uit bij het AD.

Ferencvaros speelt in de voorrondes van de Champions League nog een paar belangrijke wedstrijden om het miljardenbal uiteindelijk te bereiken. “We gaan er alles aan doen om die te halen, ook al is de weg met twee voorrondes en een play-off een lange. Ik zeg ‘we’ omdat ik het samen ga doen met mijn assistent Denny Landzaat.

Het onderwerp van racisme is één van de onderwerpen waar Jansen het over heeft gehad met zijn nieuwe werkgever. “Juist dat was een onderwerp van gesprek in de eerste meeting die ik met de clubleiding had. Ook omdat ik daar benieuwd naar was. De president heeft me meegenomen in het verhaal over de kernwaarden van de club en waar ze voor staan. Op dat vlak hebben ze de laatste jaren flinke stappen gemaakt. Ze hebben er echt werk van gemaakt.”

“Uiteraard heb ik zelf ook onderzoek gedaan. Bij Ferencvaros denkt iedereen in Nederland al snel aan die wedstrijd tegen Ajax in 1994 in de Champions League, toen er apengeluiden werden gemaakt in het stadion. Voor dat soort uitwassen is absoluut geen plaats meer in het stadion, verzekerde de president me”, besluit Jansen.

