Feyenoord presenteert Ondrej Lingr: dit zijn de details van de transfer

Feyenoord heeft zich versterkt met Ondrej Lingr. De Rotterdammers maken de komst van de 24-jarige middenvelder donderdagmiddag via de officiële kanalen wereldkundig. Lingr komt op huurbasis over van Slavia Praag. In de overeenkomst is een optie tot koop, van naar verluidt zo'n vier miljoen euro, opgenomen.

Lingr begon zijn profcarrière bij MFK Karviná en stapte in de zomer van 2020 over naar Slavia Praag. Voor die club speelde hij de afgelopen jaren in totaal 138 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor veertig doelpunten en elf assists. Lingr is een aanvallende middenvelder, maar kan ook op de posities in de voorste linie uit de voeten.

"Toen ik hier twee jaar geleden als tegenstander kwam wist ik al: hier hoop ik ooit in het shirt van Feyenoord te spelen. De grootte van de club, de historie en vooral de aanhang: het heeft toen al veel indruk op mij gemaakt. Dit voelt dan ook als de perfecte stap voor mij. Ik ben er klaar voor deze mooie nieuwe uitdaging aan te gaan en ga er alles aan doen om de club te helpen om nieuwe successen te boeken", reageert de aanwinst.

Lingr, die bij Feyenoord met rugnummer 32 gaat spelen, is na Ayase Ueda, Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Thomas van den Belt en Kostas Lamprou de volgende nieuweling in de selectie van trainer Arne Slot. Naar verwachting wordt Luka Ivanusec van Dinamo Zagreb de volgende versterking.