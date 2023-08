Miljoenenbod van Feyenoord op Ondrej Lingr wordt 'zeer waarschijnlijk' geaccepteerd

Feyenoord werkt aan de komst van Ondrej Lingr, zo schrijft het Tsjechische Sport. De 24-jarige aanvallende middenvelder moet overkomen van Slavia Praag. Feyenoord zou een bod hebben uitgebracht dat 'zeer waarschijnlijk' geaccepteerd zal worden. Volgens Voetbal International kost hij circa vier miljoen euro.

Lingr staat nog maar een jaar onder contract bij Slavia. Clubvoorzitter Jaroslav Tvrdík liet onlangs nog weten dat Lingr verkocht zal worden als hij zijn aflopende contract niet verlengt. "Ik wil hem niet een jaar behouden om hem transfervrij te laten gaan, dat sluit ik in principe uit."

Een verkoop lag dus voor de hand. Lingr werd eerder in verband gebracht met Panathinaikos, maar Feyenoord lijkt aan het langste eind te trekken. Volgens Sport wordt alleen nog over de laatste details gesproken. In het seizoen 2021/22 speelde Lingr in de Conference League nog viermaal tegen Feyenoord met Slavia Praag.

Lingr is vijfvoudig international van Tsjechië. Hij speelt sinds 2020 voor Slavia Praag en kwam tot 138 officiële wedstrijden voor de club. Daarin was hij goed voor 40 doelpunten en 11 assists.

Ivanusec

Lingr moet de nieuwe nummer 10 van Feyenoord worden, maar ook Luka Ivanusec van Dinamo Zagreb blijft in beeld. "Oussama Idrissi is een goedkoper alternatief. Zijn komst staat in de steigers, maar door de ontwikkelingen rond Lingr, zal de club vermoedelijk kiezen: of Ivanusec óf Idrissi", schrijft Voetbal International.