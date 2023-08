De Telegraaf komt met nieuwe informatie over Ondrej Lingr en meldt contractueel detail

Feyenoord is dicht bij de komst van Ondrej Lingr. De Telegraaf brengt maandagavond naar buiten dat de Rotterdammers uit lijken te draaien op een huurovereenkomst met de middenvelder van Slavia Praag.

Naar verluidt zou er een verplichte optie tot koop zitten aan die toekomstige huurdeal. Volgens De Telegraaf biedt dit een voordeel, omdat Feyenoord dan niet meteen een forse transfersom hoeft te betalen voor de 24-jarige middenvelder.

De waarde van Lingr wordt op dit moment geschat rond de vier miljoen euro. De Tsjech maakte twee seizoenen geleden in de Conference League indruk tegen Feyenoord, waardoor Slot de komst van hem wel ziet zitten. Lingr kwam al bijna honderdveertig wedstrijden uit voor Slavia Praag en is international van het Tsjechische elftal.

Feyenoord kent een slechte seizoenstart en is op dit moment dringend op zoek naar kwaliteitsinjecties. Ondanks dat de ploeg al over redelijk veel middenvelders beschikt (Quinten Timber, Mats Wieffer, Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs en Thomas van den Belt), is een extra optie niet verkeerd. De Rotterdammers zijn daarnaast nog altijd bezig met de komst van Luka Ivanusec.