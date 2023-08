Studio Voetbal vindt weer een andere vervanger van Pierre van Hooijdonk

Het is de vraag of er bij Studio Voetbal een permanente vervanger komt voor Pierre van Hooijdonk. Nadat vorige week zondag Andries Jonker aanschoof bij het praatprogramma, neemt ditmaal Ron Jans plaats in de studio.

De NOS heeft gecommuniceerd dat Van Hooijdonk voorlopig niet in het programma te zien is, maar sloot met die bewoordingen een terugkeer niet uit. In de tussentijd lijkt wekelijks een andere gast aan te schuiven. Ditmaal is de keuze gevallen op Jans, die samen met Rafael van der Vaart, Arno Vermeulen, Ibrahim Afellay en presentator Gert van 't Hof het voetbalweekend doorneemt. De vaste presentator Sjoerd van Ramshorst is volgens Van 't Hof 'luiers aan het verschonen'.

Jans was vorig seizoen trainer van FC Twente, maar is momenteel clubloos. Hij zat zondagmiddag op de tribune van het MAC³PARK Stadion om de wedstrijd tussen zijn oude club PEC Zwolle en FC Utrecht te zien. PEC won met 1-0 en pakte zo de eerste punten van het nieuwe seizoen, terwijl Utrecht nog puntloos is.