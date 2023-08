Supporter AEK Athene (29) doodgestoken bij rellen, ziekenhuis overspoeld met gewonden

Een 29-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag bij rellen tussen supporter van AEK Athene en Dinamo Zagreb om het leven gekomen. De fan van de Griekse club werd neergestoken en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De massale vechtpartij vond plaats in een buitenwijk in Athene, een kleine 24 uur voor de ontmoeting tussen AEK Athene en Dinamo Zagreb in de derde voorronde van de Champions League. Daarbij vielen vele gewonden, terwijl de Griekse politie liefst 83 arrestaties verrichtte.

Volgens Griekse media werd een plaatselijk ziekenhuis overspoeld met gewonde supporters. "In het ziekenhuis lagen zelfs gewonden op brancards in de gang, terwijl de deur naar de operatiekamer voortdurende open en dicht ging", wordt er geschreven.

AEK Athene en Dinamo Zagreb strijden deze en volgende week om een plek in de play-offs van de Champions League. Bij de Kroatische club spelen met Josip Sutalo en Luka Ivanusec twee spelers die binnenkort mogelijk in de Eredivisie zijn te bewonderen. Sutalo staat in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax, terwijl Ivanusec dicht bij een transfer naar Feyenoord is.

De wedstrijd tussen AEK Athene en Dinamo Zagreb zou dinsdagavond worden afgewerkt, maar wordt na de rellen uitgesteld. Mogelijk wordt het duel op 18 of 19 augustus ingehaald.