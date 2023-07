'Feyenoord kan na half jaar al leuke winst maken op tegenvallende back-up'

Feyenoord kan deze zomer mogelijk alweer afscheid nemen van Neraysho Kasanwirjo (21). De verdediger kwam in januari nog over van FC Groningen, maar maakte een wisselende indruk. Vanuit Griekenland is belangstelling gekomen en mogelijk kan dat voor alle partijen een juiste oplossing bieden.

Zowel het Algemeen Dagblad als 1908.nl maken melding van de Griekse belangstelling in de verdediger. Hoewel hij kwantitatief zeker gezien de geruchten rond Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen én blessure van Gernot Trauner van waarde kan zijn voor Feyenoord, gaf coach Arne Slot recent nog aan dat Kasanwirjo een hoger niveau moet gaan halen om een rol van betekenis te kunnen spelen in het eerste team. In het eerste oefenduel van Feyenoord dit seizoen tegen PEC Zwolle had de verdediger ook een aantal ongelukkige momenten.

Hoewel de door Ajax opgeleide verdediger met lengte, snelheid, kracht en voetballend vermogen in potentie over veel beschikt, kwam dat er bij Feyenoord vooralsnog zeker niet uit. In het eerste half jaar in Rotterdam-Zuid kwam hij slechts tot 185 speelminuten, verdeeld over zeven officiële optredens. Het overgrote deel daarvan maakte hij in de laatste wedstrijd van het vorige Eredivisie-seizoen tegen Vitesse (66 minuten) toen Feyenoord al kampioen van Nederland was.

Feyenoord betaalde in januari anderhalf miljoen euro aan FC Groningen voor de diensten van Kasanwirjo, die nu voor 2,5 miljoen euro in de boeken zou staan, schat 1908.nl in. Een leuk zakcentje in de zoektocht naar versterkingen voor de A-ploeg, al is het ook goed mogelijk dat Feyenoord ervoor kiest om de voormalig jeugdinternational te verhuren. Zeker als ze nog wel toekomst zien in de verdediger, is een tijdelijke gang naar AEK Athene logischer.