Scholes komt complimenten tekort: 'Hij is tien keer zo goed als ik toen'

Paul Scholes is enorm lovend over , het talent van Manchester United dat in de gewonnen bekerfinale tegen stadgenoot Manchester City het winnende doelpunt op zijn naam schreef.

Mainoo is dit seizoen een revelatie in Engeland en krijgt ook steeds meer minuten van Erik ten Hag. De 19-jarige middenvelder heeft zelfs een plekje weten te bemachtigen in de voorselectie van het Engelse nationale team. Zaterdag scoorde hij een belangrijk doelpunt in de wedstrijd tegen City. Scholes vergelijkt zichzelf met het jonge toptalent op Instagram. "Ik heb een aantal vergelijkingen tussen mij en dit jochie gelezen afgelopen week. Verspil je tijd hier niet aan, hij is tien keer zo goed als ik was toen ik 19 was.

Artikel gaat verder onder video

"Ik geniet van de manier waarop hij de bal ontvangt, hoe kalm hij speelt, hoe bewust hij is van alles om zich heen en natuurlijk belangrijke doelpunten op belangrijke momenten. Dit jochie is bijzonder." Scholes is maar al te blij dat Mainoo voor 'zijn' club Manchester United speelt. "He's a fucking Red!"

Ook ploeggenoot Alejandro Garnacho kwam woorden tekort, toen hij het na de wedstrijd over Mainoo had bij de BBC. "Hij is de beste in onze selectie, en ook nog de jongste." Ook de Engelse media waren erg te spreken over het optreden van de Engelsman.

