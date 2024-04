Basisspeler Man United keert zich tegen Ten Hag met opvallende like op X

keert zich na het 2-2 gelijkspel tegen Bournemouth met een opvallende 'like' op X tégen Erik ten Hag, zijn trainer bij Manchester United. De negentienjarige Argentijn gaf een duimpje aan een post van Mark Goldbridge, de man achter het gezaghebbende fanaccount TheUnitedStand.

Met balverlies op het middenveld leidde Garnacho de 1-0 van Bournemouth-spits (en oud-Vitessenaar) Dominic Solanke in. Ten Hag haalde het moment aan op de persconferentie na afloop van het duel, die hij overigens verliet nadat een vraag van een journalist over de historisch lage eindklassering waar de club op afstevent hem niet zinde. "Als je de eerste goal ziet, we stonden goed, maar op die plek mag je de bal nooit kwijtraken", liet de Nederlandse trainer zich eerder ontvallen. "We hadden in de eerste helft verdedigend wat problemen aan de rechterkant. In de rust hebben we dat gerepareerd", legde Ten Hag daarna uit.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee doelde de oud-trainer van Go Ahead Eagles, FC Utrecht en Ajax dus op Garnacho, die halverwege in de kleedkamer achterbleef en werd vervangen door Amad Diallo. Goldbridge is kritisch op de uitlatingen van Ten Hag. "Hij geeft Garnacho subtiel de schuld tijdens de persconferentie", schrijft hij op X. "Het is geen fraai gezicht om een negentienjarige onder de bus te gooien die dit seizoen juist wél regelmatig geleverd heeft. Maar dan nog, hij is duidelijk bang om de grootverdieners tegen zich in het harnas te jagen."

De tweet van Goldbridge werd korte tijd later van een 'like' voorzien door het officiële X-account van Garnacho, die zich daarmee dus bij de kritiek op Ten Hag lijkt aan te sluiten. Overigens is het duimpje enkele uren later alweer verwijderd.

© Imago / @agarnacho7 - X

Ten Hag subtly blaming Garnacho in the post match press conference...not a good look throwing a 19 year old under the bus who has actually delivered for you this season. But then again he's clearly scared of upsetting the bigger earners — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) April 13, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Andere analisten van ESPN zijn doodsbang voor Kenneth Perez'

Nico Dijkshoorn merkt bij analisten van ESPN een bepaalde angst voor Kenneth Perez.