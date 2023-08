Van Bommel wint dankzij Janssen, ondanks donkerrood voor vervanger van Ajax' Avila

Mark van Bommel heeft een uitstekend resultaat geboekt in het heenduel van de play-offs van de Champions League. Een doelpunt van Vincent Janssen was dinsdagavond in eigen huis genoeg om af te rekenen met AEK Athene (1-0), ondanks een directe rode kaart voor Jelle Bataille. Hij stond in de geïmproviseerde opstelling links achterin, op de plek van Ajax-aanwinst Gaston Avila.

De van origine rechtsachter op linksback ging in de counter keihard door op de voet van Mijat Gaćinović bij een 1-0 voorsprong en werd na een uur voetballen terecht met rood weggestuurd. Bataille speelde alle duels dit seizoen, maar deed dat voor het vertrek van Avila als rechtsachter. Na een kwartier ging het als linksachter ook al mis, toen herstelde hij zijn fout ten koste van een vrije trap en ontsnapte aan geel. FC Antwerp stond op het moment van de rode prent weliswaar op voorsprong, maar de ploeg van Van Bommel had het een aantal keer moeilijk gehad. Vooral spits Levi García zorgde voor de Griekse kansen, maar de smaakmaker moest er na ruim een half uur met een blessure af.

Janssen was ondanks alle kansen de enige die scoorde op de Bosuil. Na ruim een kwartier werd de Nederlander aan de rechterkant weggestuurd, sloop naar binnen en schoot raak in de verre hoek. Het kan een treffer van tientallen miljoenen euro’s blijken, als Antwerp FC er komende week in slaagt om de goede uitgangspositie te verdedigen in Griekenland.

Alleen de startpremie van het miljardenbal bedraagt namelijk al 15,6 miljoen euro, nog los van de winstpremies, tv-gelden en het geld dat je krijgt voor de ranking. Gezien het laatste half uur heeft Antwerp FC goede kansen, want AEK Athene creëerde daarin weinig, op de absolute slotfase na. Nordin Amrabat was bij vrijwel al het Griekse gevaar betrokken, al kreeg ook Antwerp FC nog een kans. Ritchie De Laet had nog een strafschop kunnen krijgen, maar ging te laat liggen en ook de VAR greep niet in. Desondanks is de uitgangspositie voor Van Bommel en consorten positief.

𝙑𝙞𝙣𝙘𝙚𝙣𝙩 𝙅𝙖𝙣𝙨𝙨𝙚𝙣 zet Royal Antwerp op voorsprong ⭐

Een goede loopactie van de spits en een kalme afronding, 1-0 👏#ZiggoSport #UCL #ANTAEK pic.twitter.com/fptT1QaBNN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2023