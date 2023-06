Van Bommel en Overmars lopen vooruit op transfer: Nederlander traint al mee

Mark van Bommel wil ook komend seizoen weer beschikken over Gyrano Kerk. De aanvaller werd het vorige seizoen nog gehuurd van Lokomotiv Moskou. Hoewel nog niet alle seinen op groen staan, was hij tijdens de eerste training wel direct weer van de partij en dat is best opmerkelijk.

Daarover schrijft Het Nieuwsblad. Hoewel de deal officieel nog niet door de papiermolen is, was Kerk wel de opvallende aanwezige woensdag bij Antwerp FC tijdens de start van het nieuwe seizoen. Vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan de deal wel zonder medewerking van Lokomotiv Moskou worden beklonken. Hoewel dat nog wel moet gebeuren, lopen Kerk en technisch directeuer Marc Overmars vooruit op het aanstaande akkoord.

Kerk was niet de enige potentiële aanwinst die meetrainde: ook de zestienjarige George Ilenikhena was al van de partij. Hij komt volgens L’Equipe voor zo’n zes miljoen euro over van Amiens uit de Ligue 2, maar ook die deal is nog helemaal niet aangekondigd door de Belgische club. “Ilenikhena is een profiel waar ik, samen met Marc Overmars en de scouting lang mee bezig ben geweest”, vertelde Van Bommel.

“Vincent Janssen blijft onze nummer 1 voorin. Daarachter zochten we naar een jonge spits, die kan groeien en op termijn de stap naar een topclub kan zetten. We kunnen nog geen spelers van tien à twintig miljoen euro halen”, verklaarde de coach de transfer. “Verder willen we huurlingen Mandela Keita (OH Leuven) en Calvin Stengs (Nice) langer houden, maar dan moeten alle partijen er wel uitkomen. Ik hoop zo snel mogelijk.”

Voor de vorig seizoen verhuurde Michael Frey, Birger Verstraete, Dorian Dessoleil, Frank Boya en Pierre Dwomoh is geen plek meer op de Bosuil: zij waren om die reden ook al niet van de partij op de eerste training. Zelf wil Van Bommel na zijn uiterst succesvolle eerste seizoen zeker nog niet vertrekken: de intentie is er zelfs om zijn eenjarige contract te verlengen, zo liet hij weten tijdens het eerste persmoment van het nieuwe seizoen.

Van Bommel gecorrigeerd

“Hoeveel trainers blijven er over na de start van vorige seizoen, met 18 clubs? Ik denk 2: Wouter Vrancken en ik”, zei Van Bommel, die daarop werd verbeterd door de aanwezige journalisten. Ook Marc Brys en Hein Vanhaezebrouck hebben namelijk het hele seizoen standgehouden. "Dat zei ik toch, 2 keer 2. Zo zie je maar hoe snel het gaat. Ik heb nog een contract tot volgend jaar, dus ga nergens heen. We zijn met elkaar in gesprek gegaan en dus hebben we de intentie samen te blijven werken.”