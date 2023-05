Zoon Van Bommel gaat vader achterna en vertrekt naar België

Thomas van Bommel verlaat na dit seizoen MVV voor het Belgische Patro Eisden. Een week geleden stelde de ploeg uit Maasmechelen promotie veilig naar het tweede niveau in België. De zoon van Mark van Bommel is de eerste aanwinst voor volgend seizoen bij de kersverse promovendus.

Maandag wordt de overstap waarschijnlijk bekendgemaakt door Patro Eisden, meldt De Limburger. Door deze overstap gaat Van Bommel dichterbij zijn vader voetballen, want die is coach bij Royal Antwerp. Dit seizoen kwam de MVV-speler tot veertien optredens in de Keuken Kampioen Divisie en moest hij vooral fungeren als wisselspeler.

Artikel gaat verder onder video

Van Bommel had in de laatste twee jaar veel last van blessureleed en kwam mede daardoor tot weinig optredens in de Keuken Kampioen Divisie. MVV houdt niks over aan het vertrek van de middenvelder, want Patro Eisden neemt hem transfervrij over van de Limburgers.

Broertje Ruben van Bommel speelt volgend seizoen ook niet meer voor MVV. De topscorer van de Maastrichtenaren gaat waarschijnlijk een stap naar de Eredivisie maken. Onder meer AZ, FC Twente en Vitesse zouden de linksbuiten op een lijstje hebben staan. MVV hoopt voor hem wel een geldbedrag te ontvangen, maar de jongste zoon van vader Mark heeft nog geen nieuw contract getekend.

Lees ook: El Ahmadi geniet van Ruben van Bommel: 'Weinig buitenspelers in Nederland met zijn kwaliteiten'