El Ahmadi ziet achttienjarige ster: 'Weinig buitenspelers in Nederland met zijn kwaliteiten'

Karim El Ahmadi zou Ruben van Bommel een overstap naar de Eredivisie aanraden. De pas achttienjarige linksbuiten was dit seizoen in 28 wedstrijden voor MVV Maastricht goed voor 13 goals en 3 assists; hij kwam tot scoren in zijn laatste drie optredens. Van Bommel is door De Telegraaf in verband gebracht met AZ, FC Twente en Vitesse.

"Ik zou het hem wel aanraden", vertelt El Ahmadi bij Voetbalpraat over een stap naar een club als FC Twente. "Ik heb hem niet wekelijks gevolgd, maar heb wel wat beelden gezien. Wat me opvalt, is dat hij een neusje voor de goal heeft. Je hebt ook buitenspelers die aan de buitenkant blijven en acties maken."

"Wat ik aan hem ook mooi vind: als hij afwerkt, kijkt hij ook altijd naar de keeper", merkt El Ahmadi op. "Aan middenvelders kun je ook zien dat ze een goede speler kunnen worden doordat ze om zich heen kijken. Dat zie ik bij hem terug."

"Als een club hem haalt, is het om hem verder te ontwikkelen en klaar te stomen", vermoedt de voormalig middenvelder. "Ik denk echt dat hij kwaliteiten heeft die heel weinig buitenspelers hebben. Vooral in Nederland zie je vooral sierlijke spelers, die het belangrijker vinden om acties te maken dan om doelpunten te maken en assists te geven. Ik vind hem iemand die heel direct kan spelen, meteen naar het doel toe."

Kees Luijckx denkt ook dat Van Bommel toe is aan een stap hogerop. "Ik denk dat hij wel een speler is die bij een Eredivisionist kans zou maken op een basisplek. Bij een club als Twente zie ik een Sem Steijn-scenario voor me, dat hij veel invalt, dat zou zeker niet slecht zijn voor iemand van zijn leeftijd."