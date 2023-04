'Extreem veel interesse' voor KKD-sensatie Van Bommel: De Telegraaf noemt specifiek drie clubs

Ruben van Bommel, de zoon van Antwerp FC-trainer Mark, maakt dit seizoen veel indruk bij MVV Maastricht. De aanvaller was in 28 competitiewedstrijden dertien keer trefzeker en verzorgde bovendien vijf assists. Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt. Van Bommel kan rekenen op veel interesse uit de Eredivisie.

Volgens De Telegraaf is er zelfs ‘extreem veel interesse’ voor de aanvaller van MVV. ‘Meer dan de helft van de Eredivisie-clubs heeft al geïnformeerd naar de situatie van de talentvolle linksbuiten’, schrijft de krant. Zo zouden onder meer AZ, Vitesse en FC Twente zich al hebben gemeld bij Van Bommel, die naar verluidt ook kan rekenen op interesse uit het buitenland. Maar hij zou een transfer buiten de landsgrenzen nog niet zien zitten. ‘Met het oog op zijn ontwikkeling geeft hij de voorkeur aan een stap naar de Eredivisie’, leest het.

De ontwikkeling van de jongste zoon van voormalig profvoetballer Mark van Bommel is indrukwekkend te noemen. Hij verruilde de jeugdopleiding in 2020 voor die van MVV en maakte afgelopen zomer de stap naar de hoofdmacht. Van Bommel is nog altijd pas achttien jaar en heeft (nog) geen contract in Maastricht. Volgens De Telegraaf is de kans groot dat de aanvaller binnenkort alsnog zijn handtekening zet onder een verbintenis, zodat MVV een mooi bedrag kan overhouden aan een eventuele transfer. Grote kans dus dat Van Bommel na dit seizoen vertrekt uit de Keuken Kampioen Divisie. Hij fungeerde eerder dit seizoen vaker wel dan niet als invaller, maar speelde zich na de WK-break in de basis.

Niet zonder succes. Maandagavond maakte hij nog de winnende tegen Jong PSV. Mede dankzij de doelpunten en assists van Van Bommel staat MVV vijfde in de Keuken Kampioen Divisie en kan het zich zo goed als zeker opmaken voor de nacompetitie om een plekje in de Eredivisie.