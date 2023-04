Man achter Twitter-account MVV stopt er plots mee: 'Er is zelfs geroepen dat ze het prima zonder mij af kunnen'

Ralf Crutzen stopt per direct als vrijwilliger bij MVV. De man die tijdens wedstrijden van de club uit Maastricht achter de Twitter-knoppen zit, voelt zich genoodzaakt deze beslissing te nemen.

"Met heel veel pijn in het hart: waar ik het seizoen nog af zou maken als Twitteraar van MVV, heb ik besloten om er per direct mee te stoppen. Bepaalde personen binnen de club zorgen ervoor dat het voor mij niet meer werkbaar is en ik niet meer ervan kan maken wat ik zou willen", zo laat Crutzen zaterdag weten.

Crutzen, die met humoristische en spitsvondige tweets de afgelopen jaren vaak duizenden likes binnenharkte, had zijn periode als vrijwilliger graag op een goede manier afgesloten. "Dat is me niet gegund en er is zelfs geroepen dat ze het prima zonder mij af kunnen", aldus de socialmediaredacteur, die werkzaam is voor 433. "Aan alle supporters: tot vrijdag op de tribune en hopelijk op naar de play-offs."

Afgelopen vrijdag zou Crutzen op het Twitter-account van MVV verslag doen van het uitduel met Helmond Sport. Dat ging om opmerkelijke reden niet door. "Ik ben in Helmond en kan met geen mogelijkheid het MVV-Twitteraccount in (niemand weet waar de verificatiecode om in te loggen heen is gestuurd), dus het wordt een mooie avond voor iedereen die geen fan is van m'n tweets daar", schreef Crutzen, een kleine 24 uur voor hij zijn afscheid bij MVV aankondigde.