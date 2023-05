Van Bommel pakt mede dankzij Janssen eerste prijs als hoofdprijs als trainer

Mark van Bommel heeft zijn eerste hoofdprijs binnen als trainer. In de finale van de Croky Cup was zijn Antwerp zondagmiddag met 0-2 te sterk voor KV Mechelen. De score werd geopend door Vincent Janssen.

Antwerp speelde behalve met Janssen ook met Jurgen Ekkelenkamp, Calvin Stengs en Gyrano Kerk in de basis. Tien minuten voor de rust opende Antwerp de score, al gebeurde dat op opvallende wijze. een overtreding van Dries Wouters op Ekkelenkamp mocht Janssen aanleggen voor een penalty en die benutte hij ook. Hij nam die penalty echter te snel: de scheidsrechter had nog niet gefloten, waardoor Janssen zijn penalty moest overnemen.

In de andere hoek was hij (opnieuw) trefzeker en dus kwam Antwerp op voorsprong. Dat vierde hij met een dansje, samen met ploeggenoot Ritchie De Laet. Kort na de pauze schoof Ekkelenkamp voorlangs bij een grote kans; een uithaal van Janssen werd niet veel later gekapt door keeper Gaëtan Coucke. Negen minuten tijd viel de 0-2 alsnog: Stengs gaf een afgemeten voorzet op Michel-Ange Balikwisha, die bij de tweede paal scoorde.