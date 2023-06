Vertrek bij PSV als trainer lijkt zekerheid voor succes in het buitenland

Roger Schmidt is verkozen tot de beste trainer van Portugal. De Duitser kende na zijn vertrek bij PSV een uitstekend eerste seizoen met de landstitel van Portugal met Benfica. Door spelers en collega-trainers kreeg hij daarvoor maandagavond een persoonlijke onderscheiding.

Met 28 overwinningen en 87 punten maakte Benfica veel indruk afgelopen seizoen in de Primeira Liga, al was de voorsprong op rivaal FC Porto uiteindelijk maar twee punten. Wel maakte Benfica de meeste doelpunten voor en kreeg het de minste treffers tegen. Driemaal werd Schmidt gekozen tot de beste trainer van de maand in Portugal, waarmee hij een uitstekend debuutseizoen kent.

Sowieso kenden de oud-trainers van PSV een goed seizoen, want Mark van Bommel werd in België na de landstitel met Antwerp FC gekozen tot de beste trainer van het seizoen in de Jupiler Pro League. Hij won de Belgische landstitel én de Belgische beker en werd daardoor gekozen tot de beste oefenmeester van het land.

Ruud van Nistelrooij is de meest recente PSV-coach die vertrok, maar hij viel niet in de prijzen dit seizoen. Dat hij niet eens genomineerd werd voor de Rinus Michels Award, was misschien wel opmerkelijk. Dat merkte winnaar Arne Slot op, die de bij PSV opgestapte coach tegenkwam op vakantie op Mykonos. “Ik kwam daar overigens Ruud van Nistelrooij tegen. Hij heeft twee prijzen gewonnen dit jaar met PSV, maar niet genomineerd was”, doelde hij op de nominaties van de Rinus Michels Award. Van Nistelrooij won met PSV de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal, maar besloot alsnog om voortijdig op te stappen vanwege een gebrek aan vertrouwen.