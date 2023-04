Bekerfinale Van Bommel wordt race tegen de klok voor prominente Antwerp-fan Tom Waes

Mark van Bommel maakt zich in België op voor zijn eerste finale als trainer van Antwerp FC. Aanstaande zondag wacht KV Mechelen in de eindstrijd van het toernooi om de Beker van België. Vanaf de tribunes van het Brusselse Heizelstadion zal zijn elftal mogelijk tóch worden aangemoedigd door de prominente Antwerp-supporter Tom Waes.

De 54-jarige Waes geniet ook in Nederland veel bekendheid als presentator van tv-programma's als Tomtesterom en vooral Reizen Waes, Twee weken geleden maakte Waes een zware val met de fiets, waardoor hij onder meer vier gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen opliep. Toch is hij zondag het liefst 'gewoon' van de partij als zijn cluppie zich voor de vierde keer in de historie tot bekerwinnaar kan kronen.

"Of ik zondag naar de bekerfinale ga?", zegt Waes tegenover de Belgische krant Het Nieuwsblad. "Dat is dus een vraag die ik mijzelf ook stel. Ik heb kaarten en ik kan zitten", vervolgt de presentator, "maar als de ene of de andere daar in Brussel iets te enthousiast in mijn nek springt, dan heb ik het vlaggen."

Met of zonder Waes op de tribune kan Van Bommel zijn eerste seizoen direct met een prijs afsluiten in de Belgische havenstad. Naast het bekertoernooi doet hij met zijn elftal ook nog altijd mee om de landstitel. Door als derde te eindigen in de Jupiler Pro League plaatste Antwerp zich voor de Kampioenschapsronde, een competitie tussen de bovenste vier ploegen die uiteindelijk uit gaat maken wie zich dit seizoen tot landskampioen kroont. Behalve Antwerp wisten ook KRC Genk, Union Sint-Gillis en Club Brugge zich te plaatsen.