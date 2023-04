Van Bommel is niet te spreken over de Belgische competitie

Mark van Bommel is niet tevreden over de programmering van de Belgische Pro League, want Antwerp FC moet na de interlandperiode vrijdag al gelijk tegen Zulte Waregem spelen. Sommige spelers keerden pas donderdagochtend terug van hun land en eentje van hen haalt de wedstrijd van vrijdag wellicht niet.

Tijdens de interlandbreak was Van Bommel acht spelers kwijt aan hun land, onder wie Arthur Vermeeren, Arbnor Muja en Willian Pacho pas donderdagochtend weer op het veld stonden in Antwerpen. Pacho maakte dinsdag zijn debuut voor Ecuador en scoorde meteen de winnende. Woensdagavond was de Ecuadoriaan pas na een lange reis weer terug in België. “Makkelijk is dat niet, nee”, zegt Van Bommel tegen Het Nieuwsblad over de reis van Pacho.

Van Bommel vindt dat de Belgische competitie beter moet kijken naar dit soort omstandigheden. “We zijn niet de enige club die hiermee te maken heeft. Spelers die terugkeren uit Australië of het Verre Oosten, dat is niet bevorderlijk voor hen. Hier kan de Pro League toch rekening mee houden en de spelers beschermen. Maar goed, we kenden het programma op voorhand en zullen er mee om moeten gaan”, geeft de Nederlandse trainer aan.



Geblesseerde Nederlanders

Ook is er een aantal geblesseerde Nederlanders in de selectie van Antwerp. Voor Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp komt het duel met Zulte Waregem waarschijnlijk te vroeg. Ekkelenkamp raakte in geblesseerd tijdens het trainingskamp van Jong Oranje. Er is ook positief nieuws, want Calvin Stengs en Toby Alderweireld zijn mogelijk weer beschikbaar.